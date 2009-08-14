Beeline подключил к Интернет 70% многоэтажных домов Запорожья

Единый оператор связи Beeline (входят компании УРС и «Голден Телеком») подключил к оптоволоконному скоростному Интернет 70% многоэтажных жилых домов Запорожья. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, за девять месяцев развития проекта развития широкополосного доступа к Интернет по оптоволокну в Запорожье технические возможности для такого подключения от Beeline были обеспечены в 1100 многоэтажных домов, где расположено более 127 тысяч квартир. Таким образом, услуга «Beeline Интернет Дома» доступна для подключения в 70% всех жилых многоэтажных домов Запорожья.

Компания проложила более 260 км оптоволоконной сети во всех центральных районах города: Ленинском, Хортицком, Октябрьском, Коммунаровском, Шевченковском и Орджоникидзевском.

Всего в Украине сеть оптоволоконного высокоскоростного Интернет от Beeline охватывает 840 тысяч домохозяйств (квартир) в 9 городах: Киеве, Харькове, Запорожье, Львове, Одессе, Днепропетровске, Житомире, а также в городах-сателлитах Бровары и Вишневое.

По данным аналитического агентства iKS-Consulting, количество клиентов широкополосного Интернет от Beeline в Украине сейчас составляет 54 тысячи.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом» (Россия).

Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. Мобильная сеть Beeline построена на самом современном оборудовании, предназначенном для использования в 3G сетях.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».