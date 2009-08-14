Samsung представил "зеленый" телефон на рынке США

Корейская компания Samsung Electronics объявила о начале продаж на рынке США «зеленого» телефона Reclaim, выпуск которого в очередной раз подтверждает приверженность компании охране окружающей среды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, телефон Samsung Reclaim создан из экологически безопасных компонентов и поставляется в упаковке, полностью поддающейся повторной переработке. «Данная модель – идеальный выбор для потребителей, которым не безразлична проблема охраны окружающей среды», - отмечается в сообщении.

По данным компании, корпус новинки на 40 % состоит из биопластика, который изготавливается из кукурузы. Samsung Reclaim не содержит таких вредных веществ, как полихлорвинил (ПХВ) и фталаты, а также в нем практически нет бромированных огнестойких добавок (БОД). Коробка и лоток для телефона внутри коробки сделаны из материалов, на 70% поддающихся повторной переработке. Изображения и текст на коробке, а также гарантийный талон напечатаны краской на основе сои. Руководство пользователя, которое обычно печатают на плотной бумаге, заменила инструкция в электронном виде, доступная в Интернете.

Зарядное устройство Reclaim сертифицировано по самому жесткому стандарту энергоэффективности Energy Star, принятому Агентством по охране окружающей среды и Министерством энергетики США. В режиме ожидания телефон потребляет в 12 раз меньше энергии, чем предписывает стандарт Energy Star. А когда зарядка аппарата полностью завершена, телефон уведомляет пользователя о том, что зарядное устройство следует извлечь из розетки.

Samsung Reclaim будет доступен в двух вариантах цветового исполнения: «Зеленая планета» и «Голубой океан».

Как отмечается в сообщении, модель Reclaim – это еще один вклад Samsung в дело защиты окружающей среды. Недавно компания Samsung Electronics была удостоена второй строчки в рейтинге самых дружественных для экологии компаний Greenpeace International Guide to Greener Electronics. Данный рейтинг учитывает усилия производителей по снижению влияния их продуктов и производственных процессов на климат, отношение компаний к повторной переработке и сбору отслужившей электроники, а также отказ от использования токсичных материалов.

В июле этого года Samsung объявил о новой инициативе экологического управления, цель которой – к 2013 году вывести компанию в лидеры в сфере защиты окружающей среды. План подразумевает инвестирование 4,3 млрд. долл. в различные экологические инициативы.

Кроме того, в США и Канаде функционирует программа по сбору отслуживших мобильных телефонов Samsung Mobile Take Back. В рамках этой программы производятся вторичная переработка отслуживших свой срок мобильных устройств и повторное использование сырья, полученного в ходе такой переработки.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер в области производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции. Консолидированные продажи компании в 2008 году составили 96 млрд долл. Штат Samsung Electronics насчитывает около 164,6 тыс. сотрудников, работающих в 179 офисах в 61 стране мира. В состав компании входят два основных подразделения: Digital Media & Communications и Device Solutions. Являясь одним из самых быстрорастущих мировых брендов, Samsung Electronics лидирует на рынках цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных телефонов и LCD-дисплеев.