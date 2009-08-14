Транспортом Полтавщины перевезено свыше 87 млн. пассажиров

За январь-июль 2009 года пассажирским транспортом в Полтавской области перевезено 87 140,6 тыс. пассажиров, что на 26,2% меньше, чем за соответствующий период 2008 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной госадминистрации.

По их данным, пассажирская транспортная работа выполнено в объеме 2151,3 млн. пасс./км, что на 14% меньше, чем за январь-июль 2008 года.

Железнодорожным транспортом за январь-июнь т.г. в области отправлено 9 280 тыс. пассажиров, что на 0,8% больше, чем за январь-июль 2008 года.

Городским электротранспортом (троллейбусом) за январь-июль т.г. перевезено 21 091,9 тыс. пассажиров, что на 26% меньше, чем за январь-июль 2008 года.