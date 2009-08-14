Минтранс рассчитывает решить вопрос с судном «Радомышль»

Министерство транспорта и связи рассчитывает до конца месяца урегулировать ситуацию с судном «Радомышль», стоящем на рейде с начала 2008 г. в порту Мумбай (Бомбей) в Индии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО.

Напомним, ОАО «Украинское Дунайское пароходство» в начале августа текущего года заявило об угрозе затопления судна «Радомышль», поскольку оно находится в аварийном состоянии в связи с поломкой насоса для откачки воды с судна.

«На судне есть протекание и из строя вышел один из насосов, сейчас агентом установлен другой. То есть, осуществляется текущий ремонт силами экипажа. Постоянный контроль этой ситуации осуществляет Укрморечфлот, и указанная проблема решается, как это предусмотрено регламентом и требованиями», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Как добавил заместитель министра транспорта и связи - глава Госморречадминистрации Михаил ЧУБАЙ, Минтранссвязи рассчитывает принять решение о продаже судна на металлолом до конца месяца. «Там же вето наложено на отчуждение, но учитывая, что теплоходы старые, мы сегодня ищем пути и возможности реализации устаревшего флота. Я думаю, что мы до конца месяца уже примем окончательное решение. Сегодня стоит вопрос, чтобы не продешевить цену, потому что деньги нужны для того, чтобы освобождать теплоходы из-под ареста… Не хватает средств, чтобы решить эти вопросы», - сказал он, напомнив, что еще два теплохода УДП находятся под арестом в Турции. По данным М.ЧУБАЯ, уже есть две фирмы, с которыми УДП ведет переговоры на предмет продажи судна. «Я думаю, на следующей неделе мы решим вопрос по теплоходу для дальнейшей его продажи на металлолом», - сказал он.

В то же время, В.ШЕВЧЕНКО отметил, что Минтранс также изучит мотивы и обоснованность отхода судна «Радомышль» в порт Мумбай.

Как сообщал УНИАН, по итогам шести месяцев 2009 года УДП получило 19,2 млн. грн. убытков, из них 17,9 млн. грн. составили затраты на содержание устаревшего флота пароходства, в который входит почти 50 судов в возрасте от 35 до 60 лет, то есть полностью изношенных, которые остается сдать на металлолом. В то же время, существует вето на продажу судов УДП. Для решения проблемы необходимо принятие ВРУ поправки к Закону Украины "Об управлении объектами государственной собственности" с исключением ОАО "Украинское Дунайское пароходство" из Перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Справка УНИАН. Судно «Радомышль», в ожидании разрешения Минтранссвязи на его реализацию, прибыло в порт Мумбай 1 февраля 2008 г. в аварийном состоянии. После получения разрешений судно было продано на аукционе в июле 2008 г. с реализацией на месте настоящей рейдовой стоянки. Однако в дальнейшем продажа была запрещена Минтранссвязи, результаты аукционных торгов аннулированы.

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