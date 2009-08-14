Транспортом Полтавщины перевезено свыше 13 млн. тонн грузов

В январе-июле 2009 года предприятиями транспорта Полтавской области перевезено 13155,7 тыс. тонн грузов, что на 14,8% меньше, чем за январь-июль 2008 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной госадминистрации.

По их данным, грузооборот уменьшился за этот период на 33,2% и составил 3734,1 млн. ткм. Произошло уменьшение грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта, соответственно, на 35,2% и 19,1%.

За январь-июль т.г. предприятиями автомобильного транспорта (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено в области 2175,0 тыс. тонн грузов, что на 8,8% меньше, чем за январь-июль 2008 г., и выполнен грузооборот в объеме 550,4 млн. ткм (уменьшился на 19,1%).

Объем обработки грузов в речных портах и причалах за январь-июль т.г. составил в области 26,6 тыс. тонн, что на 92,8% меньше, чем за январь-июль 2008 г. Количество обработанных судов уменьшилось на 94,2% и составило 21 единицу.