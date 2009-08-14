В Украине снизились грузоперевозки

Предприятия транспорта за январь-июль 2009 г. перевезли 375,3 млн. т грузов, что на 30,8% меньше, чем за январь-июль 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Грузооборот за этот период составил 200,6 млрд. ткм, что меньше на 33,3%. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 33,3%. На Львовской

железной дороге грузооборот уменьшился на 42,9%, Юго-Западной – на 37,8%, Южной –

на 36,9%, Донецкой – на 34,0%, Приднепровской – на 32,5%, Одесской – на 27,0%. Уменьшение грузооборота произошло также на автомобильном транспорте (на 11,1%), авиационном (на 19,3%), трубопроводном (на 35,2%), морском (на 57,4%), речном (на 59,5%).

Перевозка грузов железными дорогами уменьшились на 31,3%, в т.ч. отправление грузов – на 29,7%. Отправление грузов уменьшилось на Одесской железной дороге на 41,5%, Львовской – на 36,6%, Юго-Западной – на 35,7%, Приднепровской – на 30,7%, Донецкой – на 26,8%, Южной – на 16,9%. В частности, отправление цемента снизилось на 48,8%, строительных материалов – на 47,2%, черных металлов – на 40,0%, лесных грузов – на 38,6%, утиля черных металлов – на 36,4% химических и минеральных удобрений – на 39,6%, железной и марганцевой руды – на 29,3%, нефти и нефтепродуктов – на 29,3%, кокса – на 28,2%, каменного угля – на 14,1%. В то же время, отправление зерна и продуктов перемола выросло в 1,7 раза.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку

грузов в объеме 4,7 млн. т, что на 60,0% меньше от объема января-июля 2008 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 69,8%, морского транспорта – на 45,8%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 53,8%, речным – на 57,2%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 17,2% и составил 89,8 млн. т. Переработка импортных грузов уменьшилась на 55,3%, транзитных грузов – на 23,6% и внутреннего сообщения – на 64,7%. Переработка экспортных грузов выросла на 11,4%.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими

лицами-предпринимателями) за январь-июль 2009 г. перевезли 74,4 млн. т грузов, что на 28,8% меньше. Грузооборот составил 18,2 млрд. ткм, сократившись 11,1%.

За 7 месяцев 2009 г. авиационным транспортом перевезено 46,3 тыс.т грузов, что на

28,2% меньше, грузооборот авиационного транспорта составил 188,4 млн.ткм, что на 19,3% меньше.

Как сообщал УНИАН, в 1-м полугодии 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 315,8 млн. тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за январь-июнь 2008 г.

Справка УНИАН. За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за 2008 год составил 491,7 млрд. т/км, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.