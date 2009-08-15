Astrum: динамика грузоперевозок говорит о позитиве в промышленности

Поскольку динамика грузоперевозок, как правило, следует за динамикой объемов промышленного производства, улучшение данного показателя является еще одним признаком улучшения ситуации в промышленности в июле.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что данные по промышленному производству за июль должны быть опубликованы на следующей неделе.

По словам экономиста, «в то время как улучшение показателей транспортной отрасли в июне было связано преимущественно с увеличением транзита газа через территорию Украины, июльское улучшение наблюдалось по всей отрасли, указывая на рост производства в месячном выражении по широкому кругу сегментов».

Алексей БЛИНОВ также сообщил, что единственным основным видом товаров, перевозки которого сократились в июле, стало зерно. Это связано с уменьшением объемов внешней торговли зерном, отметил он.

«Поскольку динамика промышленного производства должна улучшиться в годовом выражении в течениевторого полугодия, аналогичная динамика должна наблюдаться и в грузоперевозках», - прогнозирует экономист.

Как сообщал УНИАН, предприятия транспорта Украины за январь-июль 2009 года перевезли 375,3 млн. тонн грузов, что на 30,8% меньше, чем за январь-июль 2008 года. Грузооборот за этот период составил 200,6 млрд. ткм, что меньше на 33,3%.

При этом в первом полугодии т.г. транспортными предприятиями Украины было перевезено 315,8 млн. тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за январь-июнь прошедшего года.