Найден российский сухогруз

Сухогруз Arctic Sea с российским экипажем, загадочно исчезнувший две недели назад в Атлантике, находится в 400 морских милях (740 километрах) от острова Сан-Висенти, второго по численности населения острова Кабо-Верде.

Об этом сообщил 14 августа глава оборонного ведомства островного государства Педро РЕЙШ, отмечает РИА «Новости».

"Судно находится в 400 морских милях к северу от острова Сан-Висенти, за пределами территориальных вод Кабо-Верде", – цитирует слова П.РЕЙША португальское агентство Lusa.

Российское Посольство в Кабо-Верде не подтверждает информацию о том, что сухогруз Arctic Sea с 15 россиянами - членами экипажа на борту был обнаружен в районе этого островного государства в Атлантическом океане, сообщил посол РФ в Кабо-Верде Александр КАРПУШИН.

Сухогруз Arctic Sea следовал из Финляндии и должен был прибыть в алжирский порт Беджайя 4 августа.