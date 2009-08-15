Российский сухогруз Arctic Sea снова пропал

Определитель координат пропавшего в Атлантике российского сухогруза Arctic Sea, неожиданно заработавший сегодня, вновь прекратил работу, сообщает издание «Морской бюллетень – Совфрахт».

Утром определитель координат показывал, что судно находится в Бискайском заливе, отмечает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, российские корабли и спутники участвовали в поисках пропавшего судна Arctic Sea.

Arctic Sea с командой из 15 россиян и грузом пиломатериалов на сумму около 2 миллионов долларов вышел 22 июля из финского порта Якобстад (Пиетарсаари) курсом на Алжир. В алжирский порт Беджайя сухогруз должен был прибыть 4 августа. Сигнала бедствия он не подавал, связи с ним нет.

Накануне появились сообщения об обнаружении судна в районе островного западноафриканского государства Кабо-Верде, но официально они не подтвердились.