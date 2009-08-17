ЮЖД закончила строительство нового вокзала станции Купянск-Узловой

Харьков. Южная железная дорога завершила сооружение нового вокзала станции Купянск-Узловой Харьковской области и сдала ее приемочной комиссии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Церемония открытия вокзала запланирована на 23 августа. Он рассчитан на 500 пассажиров. Это трехэтажное здание со стеклянным куполом над главным вестибюлем построено из современных материалов. В частности, стены выложены из красного отделочного кирпича, решено оно в классическом стиле.

На первом этаже находятся зал ожидания, комната отдыха для инвалидов, буфет, парикмахерская, почтовое отделение. На втором этаже – зал ожидания повышенной комфортности, комната для пассажиров с детьми, на третьем - отдельное помещение для отдыха пассажиров, радиоузел и служебные помещения. В подвале разместили туалеты, камеры хранения и другие вспомогательные помещения. Пассажиропотоки дальнего и пригородного сообщений разделены.

Проект был разработан харьковским институтом «Укржелдорпроект». Как сказали в пресс-службе, строительство предусмотренных проектом мостов над станцией планируется закончить в 2010 году.

Территориально новый вокзал находится напротив действующего старого здания, построенного в конце XIX века и уже не соответствующего современным стандартам.

Стоимость строительства составила порядка 20 млн. грн. Работы велись с 2006 года.

Справка УНИАН. Новый вокзальный комплекс в Купянске ЮЖД построила в рамках программы подготовки к Евро-2012. Станция Купянск-Узловой лежит на железнодорожной линии Харьков-Донецк.