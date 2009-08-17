Голландский акционер «Кребо» ищет защиты от рейдерства в Украине

Голландская компания Movida International, работающая в Украине более 10 лет и являющаяся мажоритарным акционером ЗАО СП «Кребо», обратилась к властям Нидерландов с просьбой о защите от рейдеров. Об этом сообщает glavred.info со ссылкой на cnbc.com.

Компания просит помощи и защиты у Торгово-промышленной палаты, Министерства иностранных дел, Министерства экономики Голландии и Посольства Голландии в Украине.

В своем обращении Movida International заявляет, что на ее бизнес в Украине целенаправленно осуществляется давление с начала 2009 года с использованием различных ведомственных структур Украины. В частности, компания ссылается на решение Антимонопольного комитета Украины, который в апреле этого года обвинил совместное украино-голландское предприятие «Кребо» в монопольном завышении цен на топливо в международном аэропорту «Борисполь», где СП «Кребо» занимается заправкой самолетов.

Кроме того, в сообщении упоминается решение Бориспольского городского суда, согласно которому компания была обвинена в незаконной приватизации имущественного комплекса «Централизованная заправка самолетов» в аэропорту «Борисполь». По заявлению компании, имущественный комплекс «Централизованная заправка самолетов» был построен компанией СП «Кребо» в период с 1998 по 2006 гг. за счет многомиллионных инвестиций голландской компании Movida, при этом никогда не находился и не находится на балансе аэропорта. Как отмечают в компании, сам аэропорт к компании «Кребо» никаких претензий не имеет.

Кроме того, Movida International заявляет, что Служба безопасности Украины непосредственно вмешивается в работу СП «Кребо». По данным компании, СБУ были проведены обыски в офисах компании. Согласно сообщению, компания Movida International расценивает данные действия СБУ как вмешательство в бизнес компании, нарушение Конституции Украины, законодательства Украины относительно защиты прав человека и защиты иностранных инвестиций, всех ратифицированных Украиной международных соглашений в этих сферах, а также международного соглашения о содействии и взаимной защите иностранных инвестиций между Украиной и Королевством Нидерланды, ратифицированного Законом Украины от 26 февраля1997 г.

В сообщении отмечается, что Movida International была вынуждена обратиться к помощи властей Нидерландов для защиты своих инвестиций в Украине после того, как ЗАО СП «Кребо» неоднократно ходатайствовало о закрытии уголовного дела относительно незаконной приватизации построенных ею же объектов перед Президентом Украины, Кабинетом министров Украины, Советом национальной безопасности Украины, однако видимых результатов и реакции на это не последовало. В компании выказывают обеспокоенность по поводу учащения случаев так называемых «рейдерских захватов» в Украине, что препятствует стабильной работе иностранных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в конце июля 2009 г. попросило органы власти разобраться с ситуацией с захватом двух офисов компании и заявило, что планирует в судебном порядке оспорить распространенную СБУ информацию о незаконном завладении компанией имуществом в Государственном международном аэропорту «Борисполь». ЗАО СП «Кребо» подготовило иск к СБУ о защите деловой репутации от вреда, нанесенного распространением неправдивой информации на официальном вэб-сайте СБУ.

Напомним, 22 июля т.г. сотрудники Управления СБУ по г. Киеву и Киевской области, выполняя решение Бориспольского районного суда, одновременно провели обыски в двух офисах предприятия в Кременчуге и Борисполе. В результате была парализована работа компании и создана угроза остановки работы заправочной службы в аэропорту. Позже было заявлено, что сотрудники СБУ разоблачили факт противоправного присвоения стратегических объектов имущества Государственного предприятия "Международный аэропорт «Борисполь».

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнефть», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые реализуют авиатопливо и заправляют самолеты, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением на этом рынке.

Справка УНИАН. Совместное предприятие «Кребо» занимается поставками авиатоплива. 11% СП «Кребо» владеет «Укртанафта», 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланды).

СП «Кребо» закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.