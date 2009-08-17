Радиочастотный мониторинг проводится за счет пользователей

Радиочастотный мониторинг в полосах радиочастот общего пользования осуществляется за счет пользователей радиочастотного ресурса (РЧР).

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 16 июля 2009 года № 1599 «Об утверждении Положения о радиочастотном мониторинге в полосах радиочастот общего пользования» (зарегистрировано Минюстом 7 августа 2009 года под № 741/16757), который обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно Положения радиочастотный мониторинг осуществляет Государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР). При осуществлении радиочастотного мониторинга УГЦР взаимодействует с Государственной инспекцией связи (ГИС), Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины (ГШ ВСУ), правоохранительными органами и другими государственными органами по согласованию с Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС).

Стоимость работ по радиочастотному мониторингу в полосах радиочастот общего пользования и порядок их оплаты определяются тарифами на работы (услуги) УГЦР, определенными НКР (решение НКРС от 11.12.2008 г. № 1256, заренистрировано в Минюсте 25.12.2008 г. под № 1238/15929). Оплата работ, связанных с радиочастотным мониторингом осуществляется пользователями РЧР ежемесячно на основании договора с УГЦР в соответствии с законодательством.

Согласно Положения, «каждый пользователь РЧР заключает с УГЦР договор о проведении радиочастотного мониторинга в полосах радиочастот общего пользования».

Положением определено, что проведение радиочастотного мониторинга предусматривает осуществление комплекса мероприятий, определенных законодательством и данным Положением. В комплекс этих мероприятий входят: сбор, обработка, хранение и анализ информации относительно присвоения полос (номиналов) радиочастот, а также занятости

полос радиочастот общего пользования; определение соответствия параметров излучения радиоэлектронных средств вывода на электромагнитную совместимость и разрешениям на эксплуатацию, а также требованиям технических норм; предоставление рекомендаций и предложений пользователям РЧР; определение свободного для использования РЧР в полосах радиочастот общего пользования; выявление и устранение действия источников радиопомех; выявление и прекращение действия не разрешенных к использованию радиосредств; подготовка данных относительно соблюдения операторами связи лицензионных требований; подготовка рекомендаций относительно возможности внедрения новых радиотехнологий и др.

Как отмечается в Положении, по результатам проведения радиочастотного мониторинга УГЦР предоставляет в НКРС их анализ и соответствующие предложения относительно эффективности использования распределенных полос радиочастот, возможности использования конкретных полос радиочастот для развития существующих или внедрения новейших радиотехнологий предложения относительно внесения изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины, Плана использования радиочастотного ресурса Украины и других нормативно правовых актов.

Информацию, полученную по результатам радиочастотного мониторинга, УГЦР на запросы правоохранительных органов и пользователей РЧР предоставляет в порядке и в объемах, определенных законодательством.