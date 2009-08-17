На Днепропетровщине грузоперевозки упали

В Днепропетровской области за январь-июль 2009 г. общий объем грузоперевозок всеми видами транспорта сократился относительно аналогичного периода 2008 г. на 28% - до 46,631 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

При этом объем перевозок автомобильным транспортом за 7 месяцев т. г. практически остался на уровне аналогичного прошлогоднего показателя с незначительным сокращением на 0,2% - до 4,764 млн. тонн грузов.

Перевозки железнодорожным транспортом за указанный период уменьшились на 29,5% - до 41,681 млн. тонн.

Авиационным транспортом доставлено 800 тонн грузов, что составляет 56,4% от объема перевозок за 7 месяцев 2008 г.

На 79% - до 185,2 тыс. тонн зафиксировано падение грузоперевозок в январе-июле т. г., по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., на водном транспорте Днепропетровской области.

За январь-июнь 2008 г. общий объем грузоперевозок всеми видами транспорта в регионе сократился относительно аналогичного периода 2008 г. на 30,5% - до 38,35 млн. тонн.