Васюник: работы во Львовском аэропорту ведутся согласно графику

Работы по реконструкции международного аэропорта «Львов» и подготовке взлетной полосы ведутся согласно графику, предоставленному УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК во время совещания во Львовской облгосадминистрации по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Участники совещания под председательством И.ВАСЮНИКА – представители областной и городской власти Львова, члены Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 – обсудили два вопроса: строительство стадиона к Евро-2012 и реконструкцию аэропорта «Львов».

Участники совещания также обратили внимание на необходимость ускорения процесса определения инвестора по строительству терминала аэропорта «Львов».

«Что касается строительства стадиона – здесь есть отставание от предоставленного УЕФА графика приблизительно на три месяца. Однако генподрядчик (компания «Азовинтекс») предоставил участникам совещания новый график строительства с учетом преодоления отмеченного отставания. Следовательно, генподрядчик заверил, что к контрольному визиту экспертов УЕФА все графики и нормы будут наверстаны», - информировал председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ.

В свою очередь, первый заместитель городского головы Львова Олег СИНЮТКА заверил, что все спорные вопросы в отношениях между генподрядчиком и заказчиком работ по строительству стадиона до Евро-2012 решены и достигнуто полное взаимопонимание. Ввиду этого, работы по строительству стадиона к Евро-2012 будут продолжаться более интенсивными и высокими темпами.