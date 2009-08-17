АНТК им. Антонова представит серийный самолет Ан-148-100В

АНТК им. Антонова представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2009, который пройдет с 18 по 23 августа в подмосковном городе Жуковский (Россия), первый серийный экземпляр регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148-100В, построенный в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В сообщении отмечается, что этот самолет является базовым вариантом нового семейства Ан-148/-158/-168. В программе создания лайнеров этого семейства задействованы 126 предприятий России, в стране создано более 28 тыс. рабочих мест.

При этом в сообщении отмечено, что, выйдя на региональные авиамаршруты Украины в июне 2009 года, Ан-148, работающий под флагом авиакомпании «АэроСвит», успешно зарекомендовал себя в эксплуатации. За два месяца он выполнил 150 регулярных рейсов, перевез около 8000 пассажиров. Таким образом, на МАКС-2009 будет представлен новый этап развития программы Ан-148 – этап серийного производства и эксплуатации.

Помимо базового варианта Ан-148, предназначенного для перевозки 68-85 пассажиров, на выставке в Москве будут представлены проекты 99-местного самолета Ан-158 и лайнера высокого комфорта Ан-168. В настоящей момент количество заявок, полученных от эксплуатантов авиатехники из России, Украины, Казахстана, на приобретение самолетов семейства Ан-148/-158/-168 превысило 170.

Кроме того, АНТК представит военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Доля российских предприятий в программе приближается к 80%. Сегодня партнеры работают над завершением испытаний самолета, его модернизацией и запуском в серийное производство.

Также в ходе авиасалона МАКС-2009 запланированы встречи и переговоры, направленные на возобновление серийного производства модернизированного варианта тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан». Услуги этого самолета пользуются большим спросом во всем мире. Только за первое полугодие 2009 года «Русланы» авиакомпаний России и Украины перевезли более 52,5 тыс. тонн различных грузов.

Справка УНИАН. Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова (АНТК им. Антонова) основан в 1946 году выдающимся авиаконструктором Олегом АНТОНОВЫМ.

С момента основания фирмы создано более ста типов и модификаций самолетов различного класса и назначения, в том числе семейства многоцелевых самолетов Ан-2, Ан-32, Ан-38, Ан-74, транспортные Ан-8, Ан-12, Ан-22 «Антей», Ан-26, Ан-70, Ан-3Т, супертяжелые Ан-124 и Ан-124-100 «Руслан», Ан-225 «Мрия», пассажирские Ан-10, Ан-14, Ан-24, Ан-140, Ан-148.