Эксперт: автодилеры ждали отмены 13% надбавки на импорт

Ожидания того, что 13%-ная надбавка на импорт новых автомобилей прекратит действовать осенью 2009 года, заставили дилеров быстрее распродавать запасы моделей прошлых лет и предлагать большие скидки.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Игорь БИЛЫК.

Результатом этого, по его словам, стала лучшая динамика продаж ранее ввезенных импортных автомобилей, чем динамика продаж отечественных. В июле 2009 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 16%, в то время как их производство в Украине сократилось на 15%, отметил аналитик.

Как подчеркнул И.БИЛЫК, «в условиях снижения покупательной способности украинцев больше автомобилей удалось продать тем дилерам, которые предлагали лучшие условия дисконта».

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июле сократилось на 84,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 42,6 тыс. штук.

В то же время производство автобусов в Украине в январе-июле сократилось на 91,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 564 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 83,2% – до 1370 штук.