Штаб-квартира Nissan переехала в Иокогаму

Штаб-квартира японского автогиганта Nissan официально переехала сегодня из Токио в соседний портовый город Иокогаму, где она разместилась в новом небоскребе на насыпном участке побережья. В здании - 22 надземных и два подземных этажа, в нем работают 2,8 тыс. служащих корпорации.

Одновременно Nissan выставляет на торги свою старую штаб-квартиру в самом центре Токио, которая десятилетиями была украшением самого известного в Японии перекрестка в торгово-увеселительном квартале Гиндза. Продажа и переезд - часть стратегии корпорации по сокращению издержек в условиях экономического кризиса и падающего спроса на автомобили.

Выбор Иокогамы не случаен - именно там в 1914 г. начала деятельность компания, которая теперь носит известное всему миру название Nissan. Эта корпорация занимает сейчас третье место в Японии по количеству выпускаемых автомобилей после Toyota и Honda, в 2008 финансовом году она произвела почти 3,4 млн. машин, передает k2kapital.