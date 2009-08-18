Количество ДТП на переездах ЮЗЖД снизилось

Специалисты Юго-Западной железной дороги зафиксировали уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах: за 7 месяцев 2009 года произошло 11 случаев ДТП против 23 случаев за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Больше всего аварий произошло на переездах без охраны, но оснащенных системами сигнализации: в 2009 году — 8, в 2008 году — 13. По данным дороги, все ДТП произошли из-за неосторожности водителей автотранспорта.

В частности, в этом году в ДТП на железнодорожных переездах погибло 7 человек, находившихся в автомобилях, что на одного человека больше, чем за такой же период 2008 года. В результате случаев ДТП на переездах в 2009 году травмирован один человек, в 2008-м телесные повреждения получили три человека, находившихся в автомобилях.