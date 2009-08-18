КГГА "ограничит" проездные билеты для метро

Киевская городская государственная администрация планирует ограничить количество поездок в проездных билетах на месяц на проезд в метрополитене до 70-ти.

Это предусмотрено проектом регуляторного акта «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 28.01.2009 № 90 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения».

Согласно проекту, стоимость проездных билетов на один вид транспорта – автобус, трамвай, фуникулер, троллейбус для физических и юридических лиц будет составлять 80 грн., для студентов высших учебных заведений I – IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения – 40 грн., для учеников дневной формы обучения – 20 грн. При этом на метрополитен – соответственно 95 грн., 48 грн. и 24 грн. На два вида транспорти – без учета метро, соответственно 135 грн., 65 грн. и 33 грн., а на три вида – 160 грн., 80 грн. и 40 грн. На данный момент для школьников проезд в транспорте бесплатный.

В стоимости проездных билетов, кроме тех, которые изготовлены на основе пластиковых бесконтактных карточек, учтена стоимость изготовления карточек. В случае приобретения проездных билетов на основе пластиковых бесконтактных карточек сверх стоимости проездного билета взимается залоговая стоимость бесконтактной карточки в размере 7 грн.

В анализе регуляторного влияния проекта распоряжения указывается, что по результатам работы рабочей группы, созданной по поручению Кабинета министров Украины и с учетом договоренностей с Антимонопольным комитетом Украины, тарифы на услуги по перевозке пассажиров городскими видами транспорта, работающими в обычном режиме движения, были уменьшены с 2 грн. до 1,70 грн. – на проезд в метрополитене и отменен тариф в размере 2 грн. на проезд наземными видами транспорта при приобретении билетов вне границ подвижного состава. По результатам работы коммунальных предприятий транспорта, средний доход от перевозки 1 платного пассажира Киевским метрополитеном составляет 1,41 грн., а наземными видами транспорта - 0,77 грн. “Поэтому для улучшения финансового состояния предприятий транспорта возникает необходимость поиска дополнительных источников поступлений”, - отмечается в документе.

Проектом распоряжения отменяются некоторые виды проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, фуникулере, троллейбусе (который работает в обычном режиме движения), но стоимость проездных билетов не меняется. В анализе к проекту распоряжения отмечается, что, несмотря на повышение тарифов на перевозку пассажиров по сравнению с 0,50 грн., которые действовали с 19 марта 2000 года, с учетом действующей гаммы проездных билетов и их стоимости, результатом финансовой деятельности КП "Киевский метрополитен" за І полугодие 2009 года является щерб в размере 125 486,0 тыс. грн., а КП "Киевпасстранс" – от перевозки пассажиров городским транспортом, работающем в обычном режиме движения, - 121 790,3 млн. грн. При этом из городского бюджета предприятиям транспорта в этом периоде текущего года выделено 82 675,5 тыс. грн.

Учитывая вишеизложенное, с целью улучшения финансового состояния этих предприятий возникает необходимость поиска дополнительных источников поступлений, одним из которых является уменьшение гаммы проездных билетов, поскольку при расчетах стоимости проездных билетов, установленных распоряжением КГГА от 28 января 2009 года №90, применялась гибкая система скидок.

Кроме того, проектом распоряжения отменяются также проездные билеты на проезд наземными видами транспорта на 1, 5, 7, 10 и 15 дней как не имеющие спроса у киевлян и их продажи составляют только 3% от общего количества реализованных билетов.

В соответствии с проектом распоряжения КГГА «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 28.01.2009 №90», остаются проездные билеты на месяц, при использовании которых киевляне экономят 7% - в случае пользования проездными на проезд в метрополитене по сравнению с проездом по жетонам, и 13% - при пользовании проездными билетами на наземный вид транспорта по сравнению с приобретением разовых билетов.

Также проектом распоряжения вводится ограничение количества поездок в проездных билетах на месяц на проезд в метрополитене в размере 70 поездок, что позволит дополнительно получить КП "Киевский метрополитен" 3,6 млн. грн. за год. При этом отмечается, что только 2,56% от общего количество киевлян, которые пользуются проездными билетами на метрополитене, пользуется метрополитеном больше 70 раз в месяц.

В КГГА рассчитывают, что принятие проекта распоряжения позволит КП "Киевский метрополитен" получить дополнительно 100 млн. грн. в год, а КП "Киевпасстранс" – 15,6 млн. грн. (по расчетам предприятий транспорта).

Проект будет находиться на стадии обсуждения до 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным и 11 декабря 2008 года возбудил дело.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло при участии киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

30 января Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что подписал распоряжение КГГА о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте. При этом стоимость проездных билетов возросла в более чем 2,5 раза.

При этом с 1 апреля школьники Киева при наличии ученического билета имеют возможность пользоваться услугами метрополитена бесплатно.

25 декабря 2008 года 114 из 120-ти депутатов Киевского городского совета поддержали введение бесплатного проезда в Киеве для детей школьного возраста всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и маршруток). 29 января фракция БЮТ в Киевсовете сообщила, что киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал это решение Киевсовета. 3 февраля 2009 года муниципальная газета “Хрещатик” опубликовала решение Киевсовета о бесплатном проезде детей школьного возраста в городском пассажирском транспорте. В тот же день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал прессе, что намерен в феврале подписать соответствующее распоряжение о бесплатном проезде школьников.