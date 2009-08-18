Минтранс серьезно занялся реформой железнодорожной отрасли

Министерство транспорта и связи Украины (Минтранс) приняло решение создать аналитическую рабочую группу по вопросам реформирования железнодорожной отрасли под председательством первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра, Василия ШЕВЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующее решение принято сегодня, 18 августа, во время совещания по вопросам реформирования железнодорожной отрасли, участие в котором приняли В.ШЕВЧЕНКО, заместитель министра Владимир БАДАГОВ и генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

В состав группы войдут специалисты Минтранса и «Укрзализныци».

«Необходимость реформирования железнодорожной отрасли наступила давно, в настоящее время альтернативы реформированию просто нет. Улучшение технологических процессов, эффективное привлечение средств для развития железнодорожной отрасли – все это ставит перед Украиной требование скорейшего реформирования», – отметил В.ШЕВЧЕНКО.

По словам генерального директора «Укрзализныци» М.КОСТЮКА, одним из главных условий реформирования отрасли является привлечение инвестиций. «Еще в 2001 году возник вопрос относительно кредитования «Укрзализныци» под будущее реформирование, а в настоящее время банки-кредиторы ставят перед ведомством как одно из обязательных требований продолжение реформирования», – сказал он.

Как отметил В.БАДАГОВ, процесс реформирования затягивается из-за расхождения взглядов на методику реформирования. «Длительное время ведется дискуссия относительно путей реформирования и выбора последующего способа ведения хозяйства: то ли это будет создание государственной акционерной компании, то ли государственного предприятия, что в результате затягивает сам процесс», – сказал он.

При этом заместитель министра отметил, что тормозить процесс недопустимо, поскольку «украинским железным дорогам реформа нужная безотлагательно – чтобы двигаться дальше».

По мнению В.ШЕВЧЕНКО, общая позиция относительно реформирования должна формироваться в стенах Минтранса, а не перерастать в конфликт между железнодорожниками, отдельными госпредприятиями и профсоюзами. «Путем диалога мы должны выйти на взвешенное решение… У нас должно быть общее и единое видение», – сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, гендиректор «Укрзализныци» М.КОСТЮК считает нецелесообразным реформирование железнодорожной отрасли в нынешних экономических условиях. «Нынешняя приостановка процесса реформирования, сохранение центрального управления, четких хозяйственных и финансовых отношений дают возможность железным дорогам достойно пережить кризис», – отметил он.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 года распоряжением Кабинета Министров №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Документ предполагает создание на базе «Укрзализныци» и железнодорожных предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 года на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

В то же время, Минтранс в 2008 году подготовил новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». (Ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП.)

Таким образом, Минтранс выступал за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» – по принципу создания ГАК. Против варианта реформирования, предложенного Минтрансом в 2008 году, выступают железнодорожники, профсоюзы ж/д отрасли.