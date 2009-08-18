Статистика поиска Google доступна и для украинских пользователей

С сегодняшнего дня сервис "Статистика поиска Google" стал доступен для украинских пользователей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Google.

Согласно сообщению, этот сервис позволяет следить за популярностью поисковых запросов по заданной теме, на определенной территории и в определённый промежуток времени, а также проводить сравнительный анализ.

Сервис "Статистика поиска Google" включает в себя несколько новых функций, например, можно предсказывать популярность поисковых запросов. В этом случае данные для графиков основываются на истории популярности запроса и поисковых шаблонах. Кроме того, теперь с помощью функции анимированной карты пользователи могут визуализировать информацию о том, как изменился интерес к определённой теме в течение заданного периода в разных географических регионах.

Для разных категорий пользователей, в том числе рекламодателей, экономистов и др., сервис позволяет предсказать интерес к теме в будущем, с помощью анимированной карты наблюдать за тем, как изменился интерес к определённой теме, наблюдать за ростом и падением интереса пользователей к отдельной теме с течением времени и др.

Справка УНИАН. Компания Google основана в 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Ларри ПЕЙДЖЕМ и Сергеем БРИНОМ. Сегодня Google является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира корпорации находится в Силиконовой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.