«Телесенс» вышел из состава израильской TTI Telecom

ООО «Телесенс» (Харьков) объявило о выходе из состава израильской компании TTI Team Telecom International Ltd. Об этом сообщается на официальном сайте компании «Телесенс».

Согласно сообщению, соглашение о покупке израильской компанией TTI Telecom 100% акций ООО «Телесенс», которое было заключено в январе 2008 года, будет аннулировано. По неофициальным данным, сумма сделки составляет более 2,7 млн. долл.

«Компании претензий друг к другу не имеют», - отмечается в сообщении.

Все права собственности на компанию "Телесенс" переходят к прежним владельцам (основной акционер - Эдуард РУБИН).

Как отмечают в компании, «Телесенс» продолжит предоставлять TTI Telecom услуги по разработке программного обеспечения. TTI Telecom, в свою очередь, оплатит ранее предоставленные услуги на сумму 200 тыс. долл.

Справка УНИАН. ООО «Телесенс» (г. Харьков) - ведущий в Украине и один из крупнейших в СНГ разработчик комплексных программных решений в области телекоммуникаций. Компания основана в 1998 году.

Основное направление деятельности - разработка и продвижение комплексных программных решений в области телекоммуникаций и создание программного обеспечения «под заказ» (аутсорсинг). Стратегическими рынками для компании являются страны СНГ, Европы, Азии и США.

Созданная в компании система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2000. Компания имеет статус золотого партнера корпорации Microsoft, сертифицированного партнера Intel, Oracle и др.