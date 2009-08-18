Укрзализныця снизит сроки простоя вагонов под зерном

«Укрзализныця» отмечает необходимость снижения сроков простоя вагонов под зерновыми грузами. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, согласно сообщению, «Укрзализныця» в полном объеме перевозит все предъявленные к перевозке зерновые грузы. Парк ведомства составляет 8523 вагона-зерновоза, что сегодня позволяет своевременно обеспечивать заказ отправителей. В то же время при условии увеличения погрузки свыше 800 вагонов в сутки вышеупомянутого количества вагонов будет недостаточно. По данным ведомства, среднесуточная погрузка с начала августа составляет 761 вагон.

Как отмечается в сообщении, в этой ситуации встает вопрос сокращения оборота вагона за счет сокращения простоя под начально-конечными операциями в пунктах погрузки-выгрузки, который сегодня занимает 80% от общего оборота. По данным «Укрзализныци», основными причинами длительного простоя вагонов являются громоздкая процедура оформления соответствующих документов на зерно через государственные контролирующие организации и задержки на станциях назначения, поскольку погрузка превышает перерабатывающие возможности приемных комплексов или отсутствуют свободные емкости и подход флота.

Также для успешной перевозки урожая, по мнению железнодорожников, необходимо решать проблему взаимодействия железных дорог с отправителями и грузополучателями. В частности, отправители должны предварительно планировать объемы перевозок и предоставлять эту информацию железным дорогам.

Как напоминают в «Укрзализныце», для оптимизации перевозки хлеба с 1 августа т.г. железнодорожники внедрили электронную систему АРМ оперативного планирования для погрузки зерна исключительно после согласования с приемными комплексами. Именно это в дальнейшем позволит избежать нерациональной погрузки и, как следствие, скопления зерновозов в пунктах назначения.

По уточненным данным ведомства, за 7 месяцев т.г. перевезено 10,7 млн. тонн зерновых грузов, что более чем в 1,6 раза превышает прошлогодний показатель за 7 месяцев.