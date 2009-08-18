24 августа будет открыт вокзальный комплекс в Купянске

24 августа т.г. в 10.00 на станции Купянск-Узловой в г. Купянск Харьковской области состоится торжественное открытие нового вокзального комплекса. Он включает в себя трехэтажное здание вокзала, реконструированные пассажирские платформы и другие сооружения.

В рамках открытия вокзала в 9.00 будет открыт комплекс на территории Свято-Покровского собора, который включает в себя Свято-Покровскую церковь, построенную силами работников Южной железной дороги в начале 2009 года, и мемориальный комплекс в честь воинов Красной Армии и солдат-железнодорожников, которые погибли в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В мероприятиях примут участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, представители местной власти и другие.

ЮЖД приглашает журналистов принять участие в торжествах.

Телефоны для аккредитации: 724-14-60, (095) 317-20-21.