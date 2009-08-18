Карантинные службы пропустили 35 из 277 машин, простаивающих с зерном под портом «Южный».

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил директор контейнерного терминала ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) Андрей КУЗЬМЕНКО.

По его словам, такое решение приняли представители Одесской областной санкарантинной организации и Госинспекции по карантину растений после общения с водителями и руководством ТИСа. «Они приехали, они общались с водителями, после этого они приехали сюда, общались с нами. После этого они сошлись на том, что 35 машин они пропускают, но по остальным они будут продолжать требовать эти документы (карантинные разрешения – УНИАН)», - отметил он.

По данным А.КУЗЬМЕНКО, при этом остальные зерновые терминалы – в Ильичевске, Николаеве - «продолжают принимать зерно без таких сертификатов».

«То есть, по всей видимости, они пытаются добиться того, чтобы в час по чайной ложке у нас машины таки выгрузились, но при этом чтобы весь рынок узнал, что у нас проблемы, чтобы к нам никто не ехал. То есть сделать так, чтобы больше никого не было, чтобы некому было блокировать дорогу - такая задумка», - отметил он.

А.КУЗЬМЕНКО сообщил, что сегодня водители не блокировали трассу Одесса-Николаев, как это планировалось, однако не исключил возможности, что блокирование состоится завтра. «Завтра совещание в Одессе, возможно, по результатам будет что-то лучше, чем сегодня, но пока что ситуация показывает, что карантинные власти явно заангажированы людьми, которые хотят нам нанести ущерб. Будем смотреть, как бороться: то ли «давить» карантинщиков разговорами, то ли подавать в суд и требовать возмещения убытков», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одесской области водители нескольких сотен автомобилей-зерновозов заявили о намерении полностью перекрыть трассу Одесса–Николаев. Водители намерены требовать от властей разрешить им выгрузку зерна, которое они привезли на зерновой терминал ТИС.

По словам водителей, без каких-либо документов и оснований руководство местной инспекции потребовало у перевозчиков карантинное разрешение. В то же время, по словам юристов ТИСа, 29-я статья Закона Украины «О карантине» требует наличие карантинного разрешения только в двух случаях – на импортные грузы или если зерно прибыло из региона, на территории которого объявлен карантин. На данный момент ни в одном из регионов Украины карантина нет, следовательно, требуемого документа дальнобойщики предоставить не могут.

При этом в ТИСе опровергают заявления руководства порта «Южный», что стивидор намеренно срывает зерновой экспорт, вместе с тем, причиной запрета на выгрузку зерновозов считают конфликт компании с портом «Южный».

Как сообщалось, морпорт «Южный» просит прокуратуру проверить законность эксплуатации причала №16 «Трансинвестсервисом».

В свою очередь, компания «ТИС» потребовала от морского порта возмещения стоимости дноуглубительных работ, а также считает законной эксплуатацию ею причала №16 морпорта «Южный».

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Трансинвестсервис» - одна из крупнейших стивидорных компаний в Украине, созданная в 1994 году. Основные профили деятельности – перевалка зерновых и минеральных удобрений, хранение грузов.

Морской торговый порт «Южный» создан в 1978 году.

Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.