Мэрия Херсона намерена отвести 2,5 га для грузового транспорта

Мэрия Херсона намерена отвести участок в 2,5 га на улице Перекопской под площадку для отстоя грузового транспорта, следующего в порты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе совещания по зерновым грузоперевозкам сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.

«Скопление грузовых автомобилей, общий вес которых иногда достигает 80 тонн, в районе портовых терминалов создает сильную нагрузку как на дорожное покрытие, так и на инженерные коммуникации, проложенными под проезжей частью. Коммуникации не рассчитаны на прохождение большегрузной техники в больших количествах одновременно», - сказал он.

По словам В.САЛЬДО, необходимо отвести дополнительные площадки для предварительного отстоя транспорта, чтобы он потоком не проходил в порты через центр города. «В качестве такой площадки прелагаем огороженную территорию бывшего винзавода на улице Перекопской, там 2,5 га», - добавил мэр.

Он также отметил, что на сегодняшний день уже отведены 2 площадки для отстоя грузовиков в районе въезда в Херсон со стороны Берислава (2,7 га) и Николаева (2,2 га), однако их недостаточно, поскольку транспорт скапливается в жилых зонах на подъездах к портам.

Справка УНИАН. Перевалку зерна с автомобильного на водный транспорт в Херсоне осуществляют ООО «Днепровский терминал», ЗАО «Дельта-сервис», ГП «Херсонский морской торговый порт», ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Зерновой терминал «УкрКазэскпортАстык».