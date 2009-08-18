Донецк передал 273 га земли под реконструкцию аэропорта

Донецкий горсовет передал бесплатно 273 га земли Донецкому областному совета под реконструкцию аэропорта к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Город поучаствовал – он отдал безвозмездно 273 га городской земли для строительства, для дополнительного расширения Донецкого аэропорта», - сказал он.

Мэр пояснил, что на сегодняшний день аэропорт является областной коммунальной собственностью. «У нас четко разделены наши полномочия, любые участки работы, которые нам поручат и которые нам предложат, мы будем активно выполнять», - подчеркнул А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообща УНИАН, по словам губернатора Донецкой области Владимира ЛОГВИНЕНКО, вопрос строительства нового или реконструкции существующего аэровокзального комплекса в Донецке к Евро-2012 пока остается открытым.

Ранее трижды объявляемые конкурсы по выбору инвестора строительства аэровокзала Донецкого международного аэропорта были отменены из-за отсутствия заявок желающих принять в них участие.