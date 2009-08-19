Украина и РФ продолжат сотрудничество по проекту Ан-70

Министерства обороны Украины и Российской Федерации подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение о дальнейшем сотрудничестве в обеспечении создания совместного серийного производства и поставок в эксплуатацию оперативно-тактического военно-транспортного самолета Ан-70 и транспортного самолета Ан-70Т.

Как сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России, документ был подписан 18 августа в Москве на авиакосмическом салоне МАКС-2009 в ходе двухсторонней встречи и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО и министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА.

Стороны обсудили также ряд вопросов российско-украинских отношений в военной и военно-технической областях.

Как сообщает управление пресс-службы Минобороны Украины, сегодня в подмосковном Жуковском представители украинской делегации во главе с В.ИВАЩЕНКО планируют провести ряд рабочих встреч с зарубежными коллегами и руководством ведущих европейских и мировых предприятий и компаний авиационной промышленности – участниками авиакосмического салона “МАКС-2009”.