Укрпочта 24 августа будет выходная

Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» не будет работать 24 августа, 23 и 25 августа будет работать в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Как отмечается в сообщении, с целью полного и качественного удовлетворения потребностей пользователей услугами почтовой связи перед и в период празднования Дня независимости производственные подразделения «Укрпочты» будут работать 23 и 25 августа в обычном режиму, 24 августа – выходной день.

При необходимости возможно установление другого режима работы по согласованию с местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления.