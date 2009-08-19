Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта для перевозки пассажиров ко Дню Независимости. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Так, в пятницу 21 августа кроме графиковых будут курсировать еще 2 электропоезда № 853 Киев-Хмельницкий-Фастов и №865 Киев-Жмеринка.

В субботу, 22 августа, дополнительно будет следовать электропоезд повышенного комфорта №802/801 Фастов-Шостка.

Кроме того, в День Независимости, 24 августа, Юго-Западная железная дорога назначила дополнительно электропоезда повышенного комфорта: №802/801 Фастов-Шостка; №806/805 Киев-Шостка; №810/809 Фастов-Шостка; №819/820 Киев-Шепетовка; №827/828 Киев-Жмеринка; №836 Коростень-Киев; №840/839 Киев-Шостка; №841/842 Киев-Шепетовка.

Как отмечают на ЮЗЖД, дополнительные поезда введены в график движения в понедельник 24 августа по расписанию выходного дня - «воскресенья». Соответственно, в воскресенье 23 августа эти электропоезда не будут курсировать, кроме графиковых №802/801 Фастов-Шостка и №810/809 Фастов-Шостка. Движение ежедневного электропоезда №803/804 Рокитное-Киев-Рокитное 23 и 24 августа 2009 года будет отменено.