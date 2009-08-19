Львовская ж/д прекратила движение грузов через переход Ужгород-Матевце

Вчера, 18 августа с 8 часов утра проход поездов через переход Ужгород-Матевце (граница со Словацкой Республикой) прекращен.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Львовской железной дороги (ЛЖД), причиной этого является то, что словацкая сторона не реагирует на замечания о неприемлемом состоянии работы сканирующей системы TNSCAN RF6010.

В сообщении отмечается, что Львовская магистраль, несмотря на многочисленные обращения ко всем причастным структурам, так и не дождалась конструктивного сотрудничества словацкой стороны — указанная сканирующая система продолжает работать, а ее радиационный фон продолжает ухудшаться.

Согласно сообщению, Львовская железная дорога, выполняя предписание главного санитарного врача на ЛЖД о прекращении передачи поездов через переход Ужгород-Матевце, предупредила о ситуации грузоотправителей, издав конвенционный запрет на все грузы. Движение возобновят лишь тогда, когда словацкая сторона обеспечит работу сканирующей системы TNSCAN RF6010 в безвредном режиме.

По данным ЛЖД, сканирующую систему проверяли дважды. Первый раз в июне 2009 г., второй – 11 августа. При этом при второй проверке превышение нормы радиационного излучения составляло уже порядка 30 раз. Украинские специалисты пришли к выводу, что система работает все хуже.

Напомним, совместная комиссия специалистов украинской и словацкой железных дорог в конце июня т.г. провела расследование ситуации, связанной с рентгеновской сканирующей системой TNSCAN RF6010 на станции Матевце (Словацкая Республика). Причиной проверки стали обращения машинистов локомотивов, которые утверждали, что в феврале 2009 года получили при исполнении служебных обязанностей дополнительное радиационное облучение.

По результатам контрольного тестирования системы украинские специалисты объяснили, что с точки зрения украинского законодательства величина рассеянного облучения в кабине локомотива при прохождении сканера во много раз превышает величину допустимого фона, а следовательно, такая работа является недопустимой. В частности, во время проверки сканера измерительные приборы зафиксировали превышение дозы радиационного облучения в кабине машиниста в момент прохождения локомотива в 5-6 раз по сравнению с фоновым значением. Признав потребность в дополнительном осмотре и регулировании системы, словацкие уполномоченные лица отказались приостановить работу сканера до момента его окончательной проверки, мотивируя свое решение тем, что работа системы отвечает стандартам Европейского Союза.

Львовские железнодорожники по этому поводу направили соответствующие письма и обращение к руководству «Укрзализныци» и Государственной компании "Железные дороги Словацкой Республики", а также словацким таможенникам. Кроме того, главный государственный санитарный врач на ЛЖД Владимир БАГНЮК поручил в случае игнорирования или официального отказа словацкой стороны решать эту ситуацию — приостановить отправление украинских локомотивных групп на работы, связанные с прохождением сканирующей системы на данной станции, а следовательно, остановить движение поездов на этом пограничном переходе.