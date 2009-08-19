ЛЖД прекратила движение грузов через переход Ужгород-Матевцы

С 18 августа Львовская железная дорога прекратила движение грузов через переход Ужгород-Матевцы (граница со Словацкой Республикой).

Причиной такого шага железнодорожников стало то, что словацкая сторона не реагирует на замечание о неприемлемом состоянии работы рентгеновской сканирующую системы TNSCAN RF6010 на станции Матевцы (Словацкая Республика), в результате чего машинисты локомотивов подвергаются радиации, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога».

Львовская железная дорога, выполняя предписание главного санитарного врача на Львовской железной дороге о прекращении движения поездов через переход Ужгород-Матевцы, предупредила о ситуации грузоотправителей, выдав конвенционное запрещение на все грузы. Работу возобновят лишь тогда, когда словацкая сторона приведет сканирующую систему TNSCAN RF6010 в состояние работы в безвредном режиме.

Как отмечено в сообщении пресс-центра, Львовская магистраль, несмотря на многочисленные обращения ко всем причастным структурам, так и не дождалась конструктивного сотрудничества со словацкой стороны - сканирующая система TNSCAN RF6010 продолжает работать, а ее радиационный фон продолжает ухудшаться.

Совместная комиссия специалистов по украинской и словацкой железным дорогам провела расследование ситуации, связанной с рентгеновской сканирующей системой TNSCAN RF6010 на станции Матевцы. Причиной проверки стали обращения машинистов локомотивов, которые утверждали, что 13 и 14 февраля 2009 года получили при выполнении служебных обязанностей дополнительное радиационное облучение, хотя и не являются причастным спецперсоналом, и подпадают под категорию В (население), согласно Нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97).

«Руководство Львовской железной дороги и главный государственный санитарный врач на Львовской железной дороге обратились к словацкой стороне с требованием привести радиационную защиту TNSCAN RF6010 на станции Матевцы в состояние, которое обеспечит полную безопасность машинистов локомотивов. Измерения уровня радиации при участии специалистов из Украины проводили дважды. Первый раз, 25 июня 2009 года, превышения дозы радиации зафиксировали в шесть раз. При второй проверке, которая состоялась 11 августа 2009 года, превышение нормы было уже в 30 раз. Украинские специалисты сделали вывод о том, что сканирующая система работает с каждым разом все хуже», - информирует пресс-центр.

Признав потребность в дополнительном осмотре и регулировании системы, словацкие уполномоченные лица все же отказываются приостановить работу сканера до момента его окончательной проверки и приведения в безопасное рабочее состояние, мотивируя свое решение тем, что работа системы отвечает стандартам Европейского Союза. Многочисленные обращения и совместные совещания не дали результата, ведь сканер и дальше работает, несмотря на просьбу железнодорожников, говорится в сообщении.