Эксперт: транспорт и торговля еще не достигли дна

Падение экономики Украины пока не закончилось: сферы транспорта и торговли – треть ВВП – не достигли дна падения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил эксперт по экономическим вопросам Олег ИВАНОВ сегодня на пресс-конференции.

«Если сравнивать показатели июня-июля 2009 и 2008 годов, то в торговле наблюдается падение 15-17%, а по некоторым показателям транспорта – 30%», - отметил он.

По словам независимого эксперт Бориса КУШНИРУКА, в осенне-зимний период 2009-2010 гг. стоит ожидать ухудшения экономической ситуации, в частности, в связи с ухудшением показателей по сельскому хозяйству.

По мнению О.ИВАНОВА, уже сейчас можно спрогнозировать, что правительство будет говорить об успехах в борьбе с кризисом по итогам четвертого квартала года. Это, по его словам, связано с тем, что базы сравнения четвертого квартала 2008 г. «были самыми плохими за всю историю украинской экономики».

«Об эффективности деятельности правительства можно говорить в сравнении с деятельностью правительств других стран», - отметил О.ИВАНОВ. По его словам, Украина имеет наибольший показатель падения ВВП среди стран СНГ. «Кроме того, мы лидеры по падению промышленного производства и инфляции», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составило 18% против 20,3% в первом квартале т.г.

«ВВП за ІІ квартал 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, в постоянных ценах 2007 года составил 82%», – сообщается на сайте Госкомстата.