Использование зерновозов «Укрспецвагон» неудовлетворительно

В период массовых перевозок продукции нового урожая неудовлетворительное использование зерновозов ГП «Укрспецвагон» вызывает обеспокоенность работников «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, крайне необходимый подвижной состав вместо перевозки хлеба сдается в аренду коммерческим структурам и часто используется не эффективно. По данным ведомства, причиной сложившейся ситуации является действие приказа Министерства транспорта и связи Украины от 18 апреля №463 «О внесении дополнений в перечень предприятий, которые входят в подчинение Министерства транспорта и связи Украины», которым в прямое подчинение Минтранса было передано несколько стратегических предприятий железнодорожной отрасли, в том числе, ГП «Укрспецвагон». Как отмечается в сообщении, следовательно, в настоящее время «Укрзализныця» не может влиять на хозяйственную деятельность этого предприятия и направлять зерновозы для выполнения общественно важной функции — перевозки урожая.

По данным ведомства, инвентарный парк «Укрзализныци» составляет 11 тыс. 509 вагонов-зерновозов (из них 771 вагон находится в плановых видах ремонта) и удовлетворяет потребности в отгрузке грузов по Украине и за ее пределы. Оборот вагона-зерновоза «Укрзализныци» составляет в среднем 11 суток. Парк зерновозов «Укрспецвагона» составляет 735 вагонов, но их оборот 23,58 суток, то есть в месяц отгружается только 1,31 вагона.