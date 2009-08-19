ГАИ начинает рейд "Внимание! Дети – на дороге!"

С 20 августа на территории Украины по инициативе Департамента ГАИ МВД Украины начинается всеукраинский рейд “Внимание! Дети - на дороге!”, который продлится до 20 сентября и цель которого - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма накануне и в первые дни учебного года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В соответствии с условиями проведения рейда, в первые дни учебного года во всех классах общеобразовательных учебных заведений состоятся Единые уроки по изучению правил дорожного движения.

В частности, 1 сентября личный состав подразделений Госавтоинспекции примет участие в проведении школьных тематических мероприятий, а патрульные экипажи ГАИ будут максимально приближены к учебным заведениям для предупреждения ДТП с участием детей.

В ГАИ также отметили, что за 7 месяцев текущего года в Украине произошло свыше 1 тыс. 900 дорожно-транспортных происшествий с участием и по вине детей, в которых 97 – погибли и более 2 тысяч несовершеннолетних получили травмы.