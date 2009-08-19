Конкурс для инвесторов аэровокзала во Львове перенесен на октябрь

Министерство транспорта и связи Украины объявило повторный аукцион по привлечению инвесторов для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» и таким образом перенесло конкурс с сентября на октябрь 2009 года.

Объявление о конкурсе размещено на сайте министерства.

Согласно предоставленной информации, конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – 14 сентября 2009 года. Конечный срок принятия предложений участников – 5 октября 2009 года. Аукцион состоится 9 октября 2009 года в Министерстве транспорта и связи.

Общая сумма инвестиций составляет 1 млрд. 107 млн. 784,569 тыс. грн. Начальная сумма платежа за приобретение права на заключение инвестиционного договора – 1 млн. грн. Шаг аукциона – 100 тыс. грн.

Сумма гарантийного взноса составляет 100 тыс. грн. Гарантийный взнос претендент должен уплатить на расчетный счет ГП «Международный аэропорт «Львов». После проведения аукциона он будет возвращен всем, кроме победителя.

Как сообщал УНИАН, 14 августа т.г. аукционная комиссия Министерства транспорта и связи Украины приняла решение о продлении срока представления заявок от инвесторов для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» путем повторного объявления аукциона. В частности, на заседании члены комиссии отметили, что серьезные намерения принять участие в аукционе имеют ряд компаний, однако из-за сжатых сроков для представления заявок претенденты не успевают подготовить полный пакет обязательных документов. В связи с этим потенциальные участники аукциона обратились в Минтранс с просьбой предоставить больше времени для того, чтобы более тщательно подготовиться.

Напомним, в соответствии с предыдущим объявлением о конкурсе, конечным сроком принятия заявок и необходимых материалов от претендентов было 12 августа 2009 года, конечным сроком принятия предложений участников – 4 сентября 2009 года. Провести аукцион планировалось 9 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине Львова. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс./ч, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений – 6700 кв. м.

Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь составит 39 тыс. кв. м.