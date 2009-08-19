ДЖД назначила 2 новых рейса в Киев

В связи с увеличением пассажиропотока в канун Дня Независимости Украины Донецкая железная дорога назначила два дополнительных рейса в столичном направлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Поезд №119/120 Донецк—Киев отправится из Донецка 20 августа в 18.08, прибудет в Киев 21 августа в 09.26; отправится из Киева 21 августа в 19.42 и прибудет в Донецк 22 августа в 10.54.

Поезд №119/120 Донецк—Киев отправится из Донецка 24 августа в 18.08, прибудет в Киев 25 августа в 09.26; отправится из Киева 25 августа в 19.42, прибудет в Донецк 26 августа в 10.54.

Железнодорожники напоминают, что своевременное планирование поездок позволяет избежать очередей у касс, а также способствует изучению спроса и определению самых популярных направлений. В зависимости от этого будут назначаться также дополнительные поезда.