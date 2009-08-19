Производство «Русланов» могут возобновить

АНТК им. Антонова, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и авиакомпания «Волга-Днепр» подписали соглашение по техническим требованиям на разработку модернизированного самолета Ан-124-100 «Руслан», передает РИА Новости с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили вице-президент ОАК по транспортной авиации Виктор ЛИВАНОВ, генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА и президент группы компаний «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН.

Создание нового самолета будет осуществляться в рамках программы возобновления серийного производства Ан-124.

Как уточнил В.ЛИВАНОВ, сборка Ан-124-100 будет производиться в Ульяновске в тесной кооперации с украинскими предприятиями, а также разработчиком самолета - АНТК им. Антонова.

Технические требования к самолету разработаны ОАК и АНТК им. Антонова совместно со стартовым заказчиком «Руслана» - группой компаний «Волга-Днепр».

Согласно подписанному документу, грузоподъемность самолета будет увеличена со 130 до 150 тонн. Дальность полета также возрастет и составит 4 тыс. километров при максимальной загрузке или 15 тысяч километров при нулевой загрузке.

Экипаж самолета будет сокращен до 3 человек благодаря появлению новых систем управления и глубокой модернизации авиационного оборудования.

Самолет будет оснащаться двигателями украинского производства «Мотор-Сич».

Рассматривается также вариант самолета, оснащенный двигателями зарубежного производства и зарубежной авионикой.

Как отметил во время церемонии подписания командующий ВДВ РФ Дмитрий ШАМАНОВ, Ан-124 обладает уникальными возможностями для десантирования.

Как сообщил, со своей стороны, А.ИСАЙКИН, потребность в Ан-124 составляет около 100 самолетов до 2010 года. Из них 40 машин закажет компания "Волга-Днепр", 60 самолетов будут распределены как заказ Минобороны РФ и пойдут на экспорт.

По словам Д.КИВЫ, модернизация и восстановление производства "Руслана" является одной из важнейших совместных российско-украинских программ. В ней планируется участие более 280 предприятий России и около 80 компаний Украины.

Напомним, крупнейший в мире серийный транспортный самолет «Руслан», способный перевозить до 130 тонн груза на расстояние более трех тысяч километров, был создан в КБ имени Антонова на Украине в 1982 году.

Модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались в Киеве и Ульяновске до 1995 года. В Украине производство этих самолетов остановилось, а в России пока не началось.