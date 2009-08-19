Vega внедрила оплату услуг связи с корпоративного сайта

Телекоммуникационная группа Vega совместно с платежной Интернет-системой Portmone ввела возможность оплаты услуг телефонии и Интернет со своего корпоративного сайта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, теперь абоненты 17 компаний, входящих в Vega, в 26 городах могут оплачивать услуги связи платежными картами без дополнительных комиссий и абонплат.

К оплате принимаются международные платежные карточки Visa, Visa Electron и Mastercard, выпущенные любым украинским или международным банком. Также принимаются карточки класса Mastercard Cirrus/Maestro, выпущенные «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Укрсоцбанк». Карточки Mastercard Electronic не принимаются для оплаты в Интернете из-за ограничений платежной системы Mastercard.

Для обеспечения безопасности платежей через Интернет в платежной системе используется CVV2/CVC2 - трехзначный код безопасности, который расположен в поле подписи на обратной стороне платежной карты.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 40 городах 17-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 37 населенных пунктах Украины.

Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".