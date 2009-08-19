Абонентская база сотовых операторов выросла

Совокупная абонентская база сотовых операторов Украины в июле 2009 года увеличилась, в сравнении с прошлым месяцем, почти на 0,6%, и составила 55,24 млн. человек.

Такие данные приводятся в рейтинге украинского офиса компании iKS-Consulting (Россия), которым располагает УНИАН.

Уровень номинального проникновения сотовой связи от общего числа населения составил по состоянию на конец июля 2009 года 120% (на конец июня - 119,2%).

Как отмечается в сообщении iKS-Consulting, в июле 2009 года у всех, без исключения операторов увеличились абонентские базы (в первом полугодии т.г. продолжалось снижение абонентской базы).

Абонентская база компании «Киевстар», по данным iKS-Consulting, выросла почти на 40 тыс. или на 0,18% - до 22,26 млн. человек. Число абонентов «Украинской мобильной связи» в июле 2009 года выросло на 11 тыс. или на 0,06% - до более 17,79 млн. человек.

Компания «Астелит» за отчетный период увеличила количество абонентов на 140 тыс. пользователей или на 1,2% - до более 11,83 млн.

«Украинские радиосистемы» увеличили базу абонентов на 122 тыс. или на 6,32% - до более 2,05 млн. пользователей.

Операторы сотовой связи в стандарте CDMA в Украине в общей сумме по состоянию на конец июля 2009 года имели более 947 тыс. абонентов, что на 20 тыс. больше, чем по итогам июня т.г.