ОЖД снизила нагрузку грузов

На Одесской железной дороге в июле 2009 года, по оперативным данным, среднесуточно нагружалось 55 тыс. 528 тонн грузов, что составляет 52,7% к уровню прошлого года и 102,8% к плану.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Оборот нагруженного вагона ускорен как к плану на 13,4%, так и к уровню прошлого года - на 3,8%, его выполнение составило 1,57 суток.

Вместе с тем, улучшены показатели использования локомотивного парка к плану и к уровню в прошлом году. Среднесуточный пробег локомотива к уровню в прошлом году повышен и составляет 111,7% (508,3 км), среднесуточная производительность — 119,5% (1565 тыс. ткм брутто), к плану — 119,6 и 128,3% соответственно. Повышены к плану и к уровню в прошлом году участковая и техническая скорости – до 40,1 и 45,2 км/час, соответственно.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога осуществляет 20% грузооборота, более 16% пассажирооборота железных дорог страны.

Железная дорога пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой.

Главная особенность Одесской железной дороги - ее приморское и пограничное положение. В регионе Одесской железной дороги расположены большие морские и речные порты. Таким образом, обеспечиваются внешние транспортно-экономические связи с более чем 70 странами мира.