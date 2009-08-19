Доходы предприятий отрасли связи упали

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-июле 2009 года снизились, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 3,9% - до 26 млрд. 63,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 10 млрд. 5,6 млн. грн., что на 9,4% меньше, чем за январь-июль 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-июле 2009 года являются операторы мобильной связи (сотовой, пейджинговой и транкинговой), которые за указанный период получили 16 млрд. 85,8 млн. грн. доходов, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи – доходы этих компаний в январе-июле 2009 года составили 16 млрд. 70,3 млн. грн. (падение – 4,5%), в частности, 5 млрд. 219,4 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (падение – 19,4%).

На второй позиции по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – в этой отрасли предприятия получили доходы в размере 2 млрд. 586,5 млн. грн. (в частности, 1 млрд. 252,2 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-июле 2009 года снизился на 20,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Предприятия местной телефонной связи за 6 месяцев получили доходы от оказанных услуг в размере 2 млрд. 368,9 млн. грн., из них населению – 1 млрд. 544,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-июле 2009 года составил 2 млрд. 214,5 млн. грн., что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-июль 2009 года составил 154,4 млн. грн., что на 17,9% меньше, чем за январь-июль 2008 года.

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-июль 2009 года снизился, по сравнению с доходом в январе-июле 2008 года. на 12,1% - до 1 млрд. 476,2 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 299,4 млн. грн. (падение на 19,7%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-июле 2009 года составил 1 млр. 28,7 млн. грн., что на 28,5% превысило показатель за аналогичный период 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 730,8 млн. грн. (из них населению – 697,4 млн. грн.), что на 33% больше, чем за январь-июль 2008 года.