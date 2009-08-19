"Укрэксимбанк" будет обслуживать счета в рамках займа ЕИБ

"Укрэксимбанк" будет обслуживать счета в рамках займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реализацию программы „Украина – проект европейских дорог Украины”.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов Украины сообщает, что в конкурсе по отбору коммерческого банка для открытия, обслуживания счета и осуществления расчетов в рамках займа между Украиной и Европейским инвестиционным банком „Украина – проект европейских дорог Украины”, объявленного и проведенного согласно приказу Министерства финансов Украины №299 от 07.05.2002 г., победил «Укрэксимбанк» (приказ Минфина от 14.08.2009 №991)», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, соглашение о предоставлении Европейским инвестиционным банком 200 млн. евро на реализацию программы «Украина – проект европейских дорог Украины» было подписано в Киеве 30 июля 2007 года. Верховная Рада ратифицировала соответствующий закон 3 сентября 2008 года.

Предоставленные средства будут использованы для приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М06 Киев – Чоп.