Минтранс возьмет на баланс ряд земучастков аэропорта «Борисполь»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству транспорта и связи принять на свой баланс ряд земельных участков аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня во время экстренного заседания правительства.

«Министерство транспорта и связи должно взять на свой баланс те земельные участки аэропорта «Борисполь», которые в соответствии с решением Верховного Суда были возвращены государству, как незаконно отчужденные частным структурам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В 2003 году распоряжением председателя Киевской областной государственной администрации земельный участок возле международного аэропорта «Борисполь» площадью 32 га был передан в аренду авиакомпании «АэроСвит» на 49 лет.

С весны 2005 г. ведутся судебные тяжбы между аэропортом и авиакомпанией «АэроСвит» относительно договоров купли-продажи имущества ГМА «Борисполь» и купли-продажи земельных участков. 9 марта 2006 г. Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационное представление прокуратуры Киева и Киевской области, а также кассационную жалобу ГМА «Борисполь» на решение Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда, который 13 октября 2005 года признал законность землеотвода, аренды и последующего выкупа «АэроСвитом» 32 га стратегических земельных участков ГМА «Борисполь» и приобретения у аэропорта имущества, расположенного на этой земле. «АэроСвит» обжаловал это решение в Верховном Суде.

Весной 2008 г. Верховный Суд оставил в силе решения Высшего хозяйственного суда от 9 марта 2006 года и Хозяйственного суда Киевской области, которые предусматривали признание недействительными договоры купли-продажи имущества и земли площадью 32 га аэропорта «Борисполь» компанией «АэроСвит».

Кабинет Министров Украины распоряжением от 26 сентября 2007 г. N 813-р признал необходимым возобновить строительство терминала «АэроСвита» в международном аэропорту «Борисполь» и целесообразным внесудебное урегулирование земельных и имущественных споров. В частности, для решения конфликта предусматривается передать аэропорту земельный участок «АэроСвита» площадью 2,7552 гектара (вместе с твердым покрытием и зелеными насаждениями), граничащий с привокзальной площадью терминалов "B" и "C". В то же время, участки земли (1,37 га и 0,6664 га) в пределах перрона "M" решено передать от аэропорта авиакомпании. При этом земельный участок площадью 7,3182 гектара, который арендует «АэроСвит», будет использоваться в совместной деятельности аэропорта и компании.

Судебные тяжбы "АэроСвита" и "Борисполя" продолжаются.