Укравтодор начал подготовку к зимнему периоду

«Укравтодор» начал подготовку к осенне-зимнему периоду. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, с целью организации подготовки дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг. «Укравтодор» планирует заготовить 1017,7 тыс. куб. м песка и 184,6 тыс. т соли.

Указанные объемы определены «Укравтодором» совместно с ОАО «ГАК Автомобильные дороги Украины» и составляют 60% необходимой потребности на весь зимний период. В зависимости от погодных условий запасы противогололедных материалов при необходимости могут пополняться.

Сообщается также, что на 20 августа уже заготовлено 256,5 тыс. куб. м песка и фрикционных материалов, из которых остатки прошлого года составляют 167,5 тыс. куб. м. Подготовлено также 32,2 тыс. т соли, из которых остатки прошлого года составляют 22,1 тыс. т.

Как отмечается в сообщении, темпы заготовки песка по дорожной отрасли, сравнительно с отчетным периодом 2008 года, на 1% ниже, соли – на 6% ниже.

В целом на весь осенне-зимний период 2009/2010 года для заготовки противогололедных материалов предусмотрено направить 102,6 млн. грн. В частности, уже имеется в наличии материалов на сумму 22,2 млн. грн.

Согласно сообщению, до 15 октября текущего года «Укравтодор» намерен заготовить не менее 50% потребности технической соли и ее заменителей.