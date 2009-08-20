Порты Крыма снизили переработку грузов на 6,3%

Предприятия Автономной Республики Крым в январе-июле 2009 г. на собственных и арендованных причалах обработали 6801,0 тыс. т грузов, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК. Сообщается, что 82,3% обработанных за отчетный период грузов составляют сухогрузы. В то же время, сократились объемы обработки экспортных грузов на 10,6%, грузов внутреннего сообщения – на 15%, импортных – на 44,1%. Вместе с тем, отмечен рост этого показателя по транзитным грузопотокам (49,8% общего объема перевалки) – на 4,7%.

В портах автономии за 7 месяцев прошли обработку 1,3 тыс. судов, что на 35,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2008 г. Из общего количества судов 84,2% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2009 г. объем переработки грузов в крымских портах снизился на 3,6% - до 5,7 млн. т.