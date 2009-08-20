В ДТП пострадал народный депутат Шкутяк

19 августа в 16.00 на автодороге Стрый – Черновцы – Мамалыга в Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, в том числе народный депутат Зиновий ШКУТЯК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта, водитель автомобиля «МАН», выполняя маневр левого поворота с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Шкода-Супер Б», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. Автомобилем «Шкода» управлял З.ШКУТЯК.

Водитель и пассажир «Шкоды» ранены. З.ШКУТЯК получил травму позвоночника, ушиб поясничного отдела позвоночника. В настоящее время он находится в вертебралогическом отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Его пассажир Н.ШКУТЯК, 1951 г.р., находится на лечении в реанимационном отделении этой же больницы.

На место ДТП выезжала оперативно-следственная группа Тисменицкого райотдела УМВД.