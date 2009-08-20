Цена проезда в столичной электричке будет на уровне 1,7 грн.?
Инициатива КГГА
Киевская городская государственная администрация обнародовала проект распоряжения «Об установлении КП "Киевпасстранс" тарифов на перевозку пассажиров городской электричкой», которым предлагается установить тариф на перевозку пассажиров городской электричкой на уровне 1 грн. 70 коп. с НДС. Документ размещен на сайте КГГА.
Согласно сообщению, проект подготовлен с целью решения неотложных проблем обеспечения перевозки пассажиров с жилых массивов Троещина, Радужный и Воскресенка на Правый берег Киева. Замечания к проекту принимаются до 18 сентября т.г.
Как сообщал УНИАН, 31 августа 2009 года в 14.00 состоится запуск первой городской электрички по маршруту станция «Троещина» – станция «Киев-Петровка».
Городская электричка будет курсировать через Петровский железнодорожный мостовой переезд. Существующее железнодорожное кольцо имеет протяженность 42 км и охватывает практически весь центр города, за исключением Шевченковского района.
Уже сегодня Юго-Западная железная дорога подготовила под городские перевозки три электропоезда. Одновременно такой электропоезд сможет перевозить около 1,5 ты.ч пассажиров.
По данным КГГА, в настоящее время силами Юго-Западной железной дороги совместно с КП «Киевпасстранс» выполнены все необходимые работы по реконструкции платформ, строительству и оборудованию кассовых и технологических помещений на станциях «Киев-Петровка» и «Троещина». Пропуск пассажиров будет осуществляться через турникеты. Также обустроены пешеходные подходы от автобусной остановки к платформе станции «Троещина», прилегающая территория благоустроена.
Льготные категории пассажиров будут пользоваться электричкой бесплатно.
Подъезд к станции «Троещина» из районов Троещина, Радужный и Воскресенка будет осуществляться новыми автобусными маршрутами № 59, 60, 61.