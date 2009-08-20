В сентябре киевлянам презентуют новый трамвай

В Киеве в начале сентября т.г. будет презентован новый трамвай.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, сегодня проходят тестовые испытания нового трамвая.

По словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, вагон с низким уровнем пола произведен в Санкт-Петербурге и является оптимальным в соотношении «цена-качество». Новый трамвай сможет перевозить одновременно 300-400 пассажиров. Максимальная его скорость будет достигать 70 км/час.

«Современный трамвай, который мы презентуем киевлянам, позволит сэкономить до 40% электроэнергии, и будет иметь низкий уровень вибрации и шума. Вагоны также оборудованы специальной системой управления, что позволит плавно начинать движение и тормозить. Помещение трамвая обустроено по требованиям современного интерьера: мягкие комфортные кресла, улучшенная система отопления и вентиляции», – отметил Д.БАСС.