ЛЖД открыла новый вагономоечный комплекс

Сегодня в моторвагонном депо "Львов" Львовской железной дороги состоялось торжественное открытие модернизированного моечного комплекса.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, в церемонии приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Львовской железной дороги Михаил МОСТОВЫЙ и другие гости.

Генеральный директор ведомства подчеркнул, что благодаря этому комплексу значительно улучшатся условия труда железнодорожников, поскольку при его строительстве были использованы новейшие технологии и инженерные решения, которые позволяют полностью автоматизировать процесс мойки кузовов вагонов электропоездов. В частности, все операции по проведению электропоезда через здание моечного комплекса, увлажнение, нанесение моющего средства, мойка, сушка проводятся с помощью новейших компьютерных технологий.

Моечный комплекс, в отличие от устаревшей моечной машины сезонного действия, предназначен для круглогодичной обмывки кузовов моторвагонного подвижного состава и повышения эффективности наружной обработки за счет применения струйно-механического способа обмывки.

«Новый моечный комплекс позволит повысить качество мойки, снизить энерго- и водопотребление, увеличить долговечность лакокрасочных покрытий, обеспечит соблюдение санитарного состояния и эстетического внешнего вида. А следовательно, даст возможность поднять уровень обслуживания пассажиров и позволит содержать электропоезда в должном санитарном состоянии в соответствии с европейскими стандартами», — сказал М.КОСТЮК.

Моечный комплекс является комбинированным, он включает в себя полный комплект основного технологического оборудования и тяговую установку, которые обеспечивают автоматизированную подачу электропоездов для наружной мойки. Плановая производительность составляет 2 электропоезда в час, или 19 электропоездов в сутки. Предельная производительность — до 280 вагонов в сутки.